Ван Гаал: «Люди думают, что «Барселона» – лучшая, но это не так. «Сити» и «Ливерпуль» более командные»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гаал считает, что по командной игре «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» превосходят каталонцев.

Голландец надеется, что «Сити» сможет победить в текущей Лиге чемпионов.

«Люди думают, что «Барселона» – лучшая, но это не так. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показывают более командную игру, чем «Барселона», а «Ливерпуль» выглядит более командно, чем «Сити».

В моей философии побеждает лучшая команда, но я надеюсь на «Сити», потому что они играют в лучший футбол», – сказал Ван Гаал.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Порту», «Барселона» – с «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом».