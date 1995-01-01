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    Ван Гаал: «Люди думают, что «Барселона» – лучшая, но это не так. «Сити» и «Ливерпуль» более командные»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луи ван Гаал считает, что по командной игре «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» превосходят каталонцев.

    Голландец надеется, что «Сити» сможет победить в текущей Лиге чемпионов.

    «Люди думают, что «Барселона» – лучшая, но это не так. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» показывают более командную игру, чем «Барселона», а «Ливерпуль» выглядит более командно, чем «Сити».

    В моей философии побеждает лучшая команда, но я надеюсь на «Сити», потому что они играют в лучший футбол», – сказал Ван Гаал.

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Порту», «Барселона» – с «Манчестер Юнайтед», а «Манчестер Сити» – с «Тоттенхэмом».

    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +905

      Александр52 3 минуты назад

      Не понимаю людей делающих амбициозные прогнозы. Давайте дождёмся финала, а потом ...

      0
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      Рейтинг: +525

      Maxi_7 2 часа назад

      Думаю, судьба еще не раз проверит Барсу на прочность...конечно, желаю Месси здоровья, но команда не должна настолько зависеть от одного игрока, что когда его нет, все рушится к №;%"ой матери...

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