Рамос: «Не я принимал решение о возвращении Зидана в «Реал»

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что не причастен к повторному назначению Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.
Француз вернулся в «Реал» 11 марта. Ранее СМИ сообщали, что Рамос и еще несколько футболистов команды выступили против назначения главным тренером Жозе Моуринью.
«Изменения могут привести к позитивным ситуациям. У нас были замечательные моменты с Зизу, и я рад, что он дома.
Его возвращение было хорошей новостью для всех игроков. Это не было решением, которое принял я, даже если люди думают, что это на самом деле так.
Я капитан и могу высказать свое мнение, если меня спросят. Я никогда не командовал, да и не хотел», – сказал Рамос.
- Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
- Под руководством специалиста мадридский клуб победил в чемпионате Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.