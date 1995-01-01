Рамос: «Не я принимал решение о возвращении Зидана в «Реал»

Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что не причастен к повторному назначению Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.

Француз вернулся в «Реал» 11 марта. Ранее СМИ сообщали, что Рамос и еще несколько футболистов команды выступили против назначения главным тренером Жозе Моуринью.

«Изменения могут привести к позитивным ситуациям. У нас были замечательные моменты с Зизу, и я рад, что он дома.

Его возвращение было хорошей новостью для всех игроков. Это не было решением, которое принял я, даже если люди думают, что это на самом деле так.

Я капитан и могу высказать свое мнение, если меня спросят. Я никогда не командовал, да и не хотел», – сказал Рамос.