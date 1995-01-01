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    Рамос: «Не я принимал решение о возвращении Зидана в «Реал»

    Капитан «Реала» Серхио Рамос заявил, что не причастен к повторному назначению Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридцев.

    Француз вернулся в «Реал» 11 марта. Ранее СМИ сообщали, что Рамос и еще несколько футболистов команды выступили против назначения главным тренером Жозе Моуринью.

    «Изменения могут привести к позитивным ситуациям. У нас были замечательные моменты с Зизу, и я рад, что он дома.

    Его возвращение было хорошей новостью для всех игроков. Это не было решением, которое принял я, даже если люди думают, что это на самом деле так.

    Я капитан и могу высказать свое мнение, если меня спросят. Я никогда не командовал, да и не хотел», – сказал Рамос.

    • Зидан уже возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под руководством специалиста мадридский клуб победил в чемпионате Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Goal

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