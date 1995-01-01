Кириченко расторг контракт с «Уфой»

Удачи Дмитрию в дальнейшей работе.
Дмитрий Кириченко и «Уфа» завершили сотрудничество.
Бывший главный тренер и клуб по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще».
- Кириченко возглавил уфимцев в ноябре прошлого года.
- После 20-ти туров «Уфа» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
- В воскресенье, 31 марта, башкирская команда сыграет на выезде с ЦСКА.
twit text — ФК УФА (@UfaFc) 27 марта 2019 г.