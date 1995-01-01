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    Кириченко расторг контракт с «Уфой»

    ​​​​​​Дмитрий Кириченко и «Уфа» завершили сотрудничество.

    Бывший главный тренер и клуб по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт.

    «Футбольный клуб «Уфа» благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще».

    • Кириченко возглавил уфимцев в ноябре прошлого года.
    • После 20-ти туров «Уфа» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны переходных матчей на два очка.
    • В воскресенье, 31 марта, башкирская команда сыграет на выезде с ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +61747

      zigbert 34 минуты назад

      Удачи Дмитрию в дальнейшей работе.

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      Рейтинг: +2231

      arzamas 2 часа назад

      Начало сезона провалено. С вещами на выход.

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