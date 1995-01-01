Ван Гаал: «МЮ» при Сульшере играет в такой же «автобус», как и с Моуринью»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал высказался о работе последних тренеров клуба – Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.

«Моуринью поменял тактику на «припарковать автобус и убегать в контратаки».

И нынешний тренер играет так же. Разница лишь в том, что при Сульшере «МЮ» выигрывает.

Меня нет в клубе, но изменения заметны. Кажется, атмосфера улучшилась. Также Сульшер действительно поменял позицию Погба и поставил его в ту зону, где он играет важную роль.

Но то, как сейчас играет «МЮ», это не та игра, которая была при Фергюсоне. Это оборонительный, контратакующий футбол. Если он вам нравится, пусть нравится. Если вы считаете, что он более привлекателен, чем мой скучный атакующий футбол, хорошо. Но я так не считаю.

Сульшер проиграл всего дважды и должен разобраться с этим. Очень важно, что «МЮ» вышел в Лигу чемпионов – это было и тогда, когда команду тренировал я.

В то же время «Юнайтед» могут выиграть Лигу чемпионов, потому что играют от обороны, победить их очень тяжело, и это, нравится вам это или нет, результат работы Моуринью», – заявил ван Гаал.