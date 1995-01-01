Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Ван Гаал: «МЮ» при Сульшере играет в такой же «автобус», как и с Моуринью»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал высказался о работе последних тренеров клуба – Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.

    «Моуринью поменял тактику на «припарковать автобус и убегать в контратаки».

    И нынешний тренер играет так же. Разница лишь в том, что при Сульшере «МЮ» выигрывает.

    Меня нет в клубе, но изменения заметны. Кажется, атмосфера улучшилась. Также Сульшер действительно поменял позицию Погба и поставил его в ту зону, где он играет важную роль.

    Но то, как сейчас играет «МЮ», это не та игра, которая была при Фергюсоне. Это оборонительный, контратакующий футбол. Если он вам нравится, пусть нравится. Если вы считаете, что он более привлекателен, чем мой скучный атакующий футбол, хорошо. Но я так не считаю.

    Сульшер проиграл всего дважды и должен разобраться с этим. Очень важно, что «МЮ» вышел в Лигу чемпионов – это было и тогда, когда команду тренировал я.

    В то же время «Юнайтед» могут выиграть Лигу чемпионов, потому что играют от обороны, победить их очень тяжело, и это, нравится вам это или нет, результат работы Моуринью», – заявил ван Гаал.

    • Голландский специалист работал в «МЮ» с 2014 по 2016-й год.
    • Вместе с ван Гаалом клуб выиграл кубок Англии.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +563

      MU-fanatic 16 минут назад

      все бывшие солидарны с бывшими))старый маразматик этот ЛВГ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64191

      Рубик Докоян 1 час назад

      Кто-то уделяет внимание игре и ставит её, а кто-то делает упор на результат, тем более, что от тренера и команды его ждут.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru