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    Mundo Deportivo: Рэшфорд, Йович и Гризманн входят в шорт-лист «Барселоны»

    «Барселона» ищет нового форварда, который станет заменой для 32-летнего Луиса Суареса.

    По информации Mundo Deportivo, на сегодняшний день каталонский клуб рассматривает три кандидатуры – это Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лука Йович («Айнтрахт») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник отмечает, что в «Барселоне» особенно высоко оценивают 21-летнего англичанина, который, несмотря на возраст, демонстрирует зрелую игру и имеет серьeзное техническое оснащение, что позволит ему заиграть в Испании.

    • Контракт Рэшфорда с «МЮ» истекает в июне 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    26.03.2019 21:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 марта 2019, 10:28

      Рэшфорд для Барселоны был бы лучшим вариантом. Но теперь это игрок основы. МЮ его не отдаст.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -30

      nikitaturov 26 марта 2019, 23:32

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- https://bit.ly/2JHCDLA

      -1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 26 марта 2019, 22:58

      Когда они уже забудут про Антуана? Это уже давно раздражает!

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > VVadic 26 марта 2019, 23:52

      На хрен он не здался барсе, гризман загубил свою карьеру в отлетико

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 26 марта 2019, 22:07

      А харя не потрещит?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 марта 2019, 21:31

      Маркус, действительно очень хорош и при Моуриньо его заполучить был бы большой шанс. У него тогда было мало игрового времени, но при Сульшере всё изменилось и МЮ его уже вряд ли продаст.

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