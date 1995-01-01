РФС разрешил «Енисею» проводить домашние матчи в Красноярске

Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков подтвердил, что «Енисей» сможет провести ближайший домашний матч против «Рубина» на арене «Центральный» в Красноярске.

«Стадион в Красноярске допущен, присвоена первая категория», – сказал Зорков.