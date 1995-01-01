РФС разрешил «Енисею» проводить домашние матчи в Красноярске

Газон там какой интересно на данный момент ? Есть все условия для проведения матча в это время ? Если справились, то молодцы, хоть значительная часть болельщиков сможет ходить, болеть и поддерживать свою команду.
Председатель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков подтвердил, что «Енисей» сможет провести ближайший домашний матч против «Рубина» на арене «Центральный» в Красноярске.
«Стадион в Красноярске допущен, присвоена первая категория», – сказал Зорков.
- Матч «Енисей» – «Рубин» состоится в субботу, 30 марта, в 11:30 по московскому времени.
- Первую домашнюю игру в текущем году против «Ростова» красноярцы провели в Сочи.