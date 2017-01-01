Маркизио: «На третий день в Санкт-Петербурге не нашел свою машину на парковке и подумал, что ее угнали»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что приключилось с ним в Санкт-Петербурге спустя несколько дней после приезда. По словам итальянца, его автомобиль эвакуировали из-за неправильной парковки.

– На третий день моего пребывания в Санкт-Петербурге приключилась довольно неприятная, но в то же время забавная история. Я выучил дорогу от моего отеля до базы, и клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки и возвращаться назад.

Подъезжаю к отелю, паркуюсь и поднимаюсь в номер. Утром я позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. Я подумал: «Как так, я же не в Неаполе, неужели у меня в первый же день угнали машину?». Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.

– Вы ездили сами в ГАИ или попросить помочь кого-то?

– Нет, конечно, никуда я не ходил. Я бы в жизни с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую дурацкую ситуацию я попал. Это же был только третий день, а я уже влип в историю.