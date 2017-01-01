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    Маркизио: «На третий день в Санкт-Петербурге не нашел свою машину на парковке и подумал, что ее угнали»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что приключилось с ним в Санкт-Петербурге спустя несколько дней после приезда. По словам итальянца, его автомобиль эвакуировали из-за неправильной парковки.

    – На третий день моего пребывания в Санкт-Петербурге приключилась довольно неприятная, но в то же время забавная история. Я выучил дорогу от моего отеля до базы, и клуб дал мне машину, чтобы я мог самостоятельно приезжать на тренировки и возвращаться назад.

    Подъезжаю к отелю, паркуюсь и поднимаюсь в номер. Утром я позавтракал, вышел на улицу и не смог найти машину. Я подумал: «Как так, я же не в Неаполе, неужели у меня в первый же день угнали машину?». Но потом оказалось, что ее просто эвакуировали, потому что я припарковался слишком близко к пешеходному переходу.

    – Вы ездили сами в ГАИ или попросить помочь кого-то?

    – Нет, конечно, никуда я не ходил. Я бы в жизни с этим не справился. Мне помогли. Чувствовал себя ужасно неловко. Мне было непросто рассказать сотрудникам клуба, в какую дурацкую ситуацию я попал. Это же был только третий день, а я уже влип в историю.

    • Маркизио перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре прошлого года.
    • В этом сезоне 33-летний футболист провел за петербуржцев 15 матчей и забил два гола.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2897

      порт 14 минут назад

      Права купил что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64013

      Рубик Докоян 28 минут назад

      Дорогу от базы до отеля выучил за первые 3 дня пребывания в Питере, возможно и навигатор помогал, на итальянском или английском языке. А вот с игрой пока проблемы как были так и остаются.

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