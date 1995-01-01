Иванов – о матче со «Спартаком»: «Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов накануне матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» отметил, что грозненской команде приятно встречаться с соперником, который демонстрирует атакующий футбол.
«Впереди матч со «Спартаком». Это играющая команда. «Спартак» всегда был «Спартаком». Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Будем настраиваться на победу и делать все, чтобы порадовать болельщиков», – сказал Иванов.
- Встреча «Ахмат» – «Спартак» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.
- После 20-ти туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, грозненцы занимают восьмое место.
- Москвичи выиграли последние два матча у «Ахмата» на его поле.