Иванов – о матче со «Спартаком»: «Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов накануне матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» отметил, что грозненской команде приятно встречаться с соперником, который демонстрирует атакующий футбол.

«Впереди матч со «Спартаком». Это играющая команда. «Спартак» всегда был «Спартаком». Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.

Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Будем настраиваться на победу и делать все, чтобы порадовать болельщиков», – сказал Иванов.