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    Иванов – о матче со «Спартаком»: «Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов накануне матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» отметил, что грозненской команде приятно встречаться с соперником, который демонстрирует атакующий футбол.

    «Впереди матч со «Спартаком». Это играющая команда. «Спартак» всегда был «Спартаком». Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.

    Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Будем настраиваться на победу и делать все, чтобы порадовать болельщиков», – сказал Иванов.

    • Встреча «Ахмат» – «Спартак» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • После 20-ти туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице, грозненцы занимают восьмое место.
    • Москвичи выиграли последние два матча у «Ахмата» на его поле.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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