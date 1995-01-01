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    Черчесов – ребенку: «Моя тактика на игры – тактика выжженной земли»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил открытие брендового спортивного магазина в Москве. На мероприятии специалист ответил на вопросы детей.

    «Какая у меня тактика на игры? Тактика выжженной земли. Форма: трусы белые, нос красный.

    У меня примета – к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал – это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие», – сказал тренер в беседе с детьми.

    • Сборная России в отборочной группе на Евро-2020 идет второй.
    • Летом на ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала.
    • Главное достижение Черчесова как тренера – победа в чемпионате Польши с «Легией».

    Источник: «Чемпионат»

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