Черчесов – ребенку: «Моя тактика на игры – тактика выжженной земли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил открытие брендового спортивного магазина в Москве. На мероприятии специалист ответил на вопросы детей.

«Какая у меня тактика на игры? Тактика выжженной земли. Форма: трусы белые, нос красный.

У меня примета – к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал – это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие», – сказал тренер в беседе с детьми.