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    Черчесов – на открытии спортивного магазина: «Джикии нет? И хорошо, уже надоел бы всем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил открытие брендового спортивного магазина в Москве. По ходу мероприятия специалист пообщался с детьми пяти-десяти лет.

    «Джикии тут нет? И хорошо, уже надоел бы всем. У него большой прогресс. Сейчас возможностей у детей и молодых футболистов намного больше. Главное – зря времени не теряй и работай над собой. Как тот же Джикия. Он играл, уходил в аренду. Становился лучше. Мы рады, что он в нашей команде», – сказал Черчесов.

    • 25-летний Джикия выступает за сборную с 2017 года (15 матчей).
    • Защитник – воспитанник «Локомотива», но за первую команду в РПЛ не играл.
    • Главное достижение в карьере Джикии – победа в РПЛ в сезоне-2016/17.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +236

      R015RK 8 минут назад

      Я думаю, что надоел всем усатый таракан со своими тупыми высказываниями.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29779

      Полная Канистра 14 минут назад

      дети в недоумении от этого лысого такую чушь детям нести что джики кому то надоел и особенно про лёшкину ногу он вообще может норм разговаривать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13504

      VVM1964 16 минут назад

      А может Стасик " под мухой " - победу до сих пор отмечает ???

      1
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