Черчесов – на открытии спортивного магазина: «Джикии нет? И хорошо, уже надоел бы всем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил открытие брендового спортивного магазина в Москве. По ходу мероприятия специалист пообщался с детьми пяти-десяти лет.

«Джикии тут нет? И хорошо, уже надоел бы всем. У него большой прогресс. Сейчас возможностей у детей и молодых футболистов намного больше. Главное – зря времени не теряй и работай над собой. Как тот же Джикия. Он играл, уходил в аренду. Становился лучше. Мы рады, что он в нашей команде», – сказал Черчесов.