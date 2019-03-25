Черчесов: «Лешу Миранчука я не люблю»

Весеннее обострение
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в открытии брендового спортивного магазина в Москве и ответил на вопросы детей пяти-десяти лет. На церемонии также присутствовал полузащитник команды Алексей Миранчук.
«Главное для тренера — не влюбляться в футболистов… наоборот тоже плохо. Вот Лешу Миранчука я не люблю, но его левую ногу — очень. Поэтому он в сборной», – сказал тренер.
- Миранчук выступает за сборную с 2015 года (21 матч, четыре гола).
- Черчесов тренирует команду с лета 2016 года.
- Ближайший матч россияне проведут 8 июня против Сан-Марино.