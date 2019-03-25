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    Черчесов: «Лешу Миранчука я не люблю»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в открытии брендового спортивного магазина в Москве и ответил на вопросы детей пяти-десяти лет. На церемонии также присутствовал полузащитник команды Алексей Миранчук.

    «Главное для тренера — не влюбляться в футболистов… наоборот тоже плохо. Вот Лешу Миранчука я не люблю, но его левую ногу — очень. Поэтому он в сборной», – сказал тренер.

    • Миранчук выступает за сборную с 2015 года (21 матч, четыре гола).
    • Черчесов тренирует команду с лета 2016 года.
    • Ближайший матч россияне проведут 8 июня против Сан-Марино.

    Источник: Sport24

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +881

      Рубинище 8 минут назад

      Весеннее обострение

      0
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      Рейтинг: +1229

      ivan-football-fan 17 минут назад

      ...тихо шифером шурша,
      крыша едет, не спеша...
      Интересно, отвечая на какой вопрос "ДЕТЕЙ ПЯТИ-ДЕСЯТИ ЛЕТ", Салатыч разразился этой "расчленёнкой"?

      1
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      Рейтинг: +2222

      Yev 19 минут назад

      Прям по классике: это нога, кого надо нога

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +893

      Александр52 20 минут назад

      Победа над Казахстаном дала прилив сил и юмора. Мы опять львы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3764

      84aivengo 42 минуты назад

      усы по весне почковаться начали....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Кнут Юхансон 44 минуты назад

      Какие шутки, такой и тренер

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      zenit_foreva_uam 47 минут назад

      Лёха не продешевит, набирал чтобы точно не продешевить))) а вы читайте статистику вообще, и узнайте кто такой Саламыч и как он выступал, чтобы вы ерудиевые, не буду набирать)))... знали что сборная РОССИИ и раньше была, там хоть и СССР ещё)))

      0
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      Рейтинг: +92

      Шелкопёр 52 минуты назад

      И даже пень (УСАТЫЙ) в весенний день березкой снова стать мечтает.. Берегись, Лёша

      4
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      Рейтинг: +113

      Киркинитидец 55 минут назад

      и сколько она стоит сия нога... Леха не продешеви!

      0
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      Рейтинг: +500

      amazonaws 56 минут назад

      Однозначно сморозил ерунду.
      А кому она нужна эта левая нога без мозгов???
      А как можно играть без правой???
      Надо любить всего человека и его талант, а всё остальное это ИЗВРАЩЕНИЕ сути и ахинея.
      Станиславу надо включать мозги.

      3
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