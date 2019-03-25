Черчесов: «Лешу Миранчука я не люблю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поучаствовал в открытии брендового спортивного магазина в Москве и ответил на вопросы детей пяти-десяти лет. На церемонии также присутствовал полузащитник команды Алексей Миранчук.

«Главное для тренера — не влюбляться в футболистов… наоборот тоже плохо. Вот Лешу Миранчука я не люблю, но его левую ногу — очень. Поэтому он в сборной», – сказал тренер.