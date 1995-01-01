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    Агент Шигаев: «В апреле Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Общество к этому готовят»

    Футбольный агент Олег Шигаев считает, что в апреле игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе. Сейчас спортсмены отбывают арест ввиду обвинений по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «8 апреля выйдут на свободу. Если уж и Дмитрий Киселев, который громче всех визжал, что надо сажать, переобулся... Готовят общество к выходу на свободу», – так агент прокомментировал новость о том, что по делу Кокорина и Мамаева завершили следствие и его направили в суд.

    • Шигаев – генеральный директор агентства «FM Sports Agency», которое, в частности, представляет интересы Игоря Смольникова.
    • Полный список клиентов агентства – здесь.
    • Кокорин и Мамаев, как полагает следствие, осенью напали на двух человек в Москве.

    Источник: Твиттер Олега Шигаева

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии25
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      Рейтинг: +1124

      Бабушка Зильзиля 7 минут назад

      А младшего, что на второй год оставят за не успеваемость?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12420

      shinnik 11 минут назад

      Общество?!!! Наелось..в общем, пое.бать...
      Кто там в палестинах будет воевать..
      Кто по Сеньке шапку не готов принять...
      разве что на поле некому играть..?

      Общество нахохлилось,и считает дни
      Каждые, последние..нравятся они...(

      И по сути статусной выпускать пора
      Александра с Павлом...
      Не Владимира...


      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12420

      shinnik > shinnik 11 минут назад

      Чел сверху наваял х.ерню.(((

      1
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      Рейтинг: +29763

      Полная Канистра 13 минут назад

      объявят не рабочим днём так как общество будет готовиться к встрече красная ковровая дорожка оркестр шарики улыбки поцелуи и т.д

      2
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      Рейтинг: +2314

      yorgenbarenz 17 минут назад

      Это очень знаковое сообщение.Правильно делают,что начали постепенно нас готовить к трём эпохальным событиям : 1). К встрече с инопланетянами.2).К выходу на свободу двух опасных злодеев,которые с детства прикидывались футболистами.3).Церковь начнёт рассылать всем чиновникам прелестные письма с описанием страшных мук и изнасилований в Аиде за казнокрадство.

      1
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      Рейтинг: +61542

      zigbert 32 минуты назад

      Тома дела наверное будут объемные.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6180

      alex1951 > zigbert 17 минут назад

      Александр, пройдет время ,по мотивам этих томов ,снимут триллер под малозначащим названием ,,Табуретка,,....где в главных ролях сыграют сами же герои...станут артистами,ибо футбол не терпит подобных пауз)))

      2
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      Рейтинг: +29763

      Полная Канистра > alex1951 9 минут назад

      боквик// Мы любили Джеки Чана//

      2
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      Рейтинг: +61542

      zigbert > Полная Канистра 4 минуты назад

      Привет Леш! Сюжет для сценария привлекательный.

      0
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      Рейтинг: +547

      ДВС 34 минуты назад

      Будет номер, если суд вернёт дело на доследование.

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      Рейтинг: +6180

      alex1951 46 минут назад

      ...и повели меня на суд,а судьи яйцами трясут...червонцы,червонцы,червонцы)))
      Цирк уехал,а клоуны остались....се ля ви...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян 1 час назад

      Будет суд, получат срок лишения свободы равный пребыванию в СИЗО с колонией общего режима. И будут освобождены в зале суда по отбытию срока наказания. Будет это в апреле или в мае, зависит сколько будет длиться сам суд.

      4
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      Рейтинг: +6005

      parevg > Рубик Докоян 56 минут назад

      Я думаю до конца сезона. Пока они каждый том не спеша изучат, а заседания, не каждый день, так и протянут, а там и освободят в зале суда.

      1
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      Рейтинг: +1279

      giluxa1963 > Рубик Докоян 49 минут назад

      так как срок прибывания в сизо по их статье идет 1 к 2 по получат 1 год и с чистой совестью на свободу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян > parevg 47 минут назад

      Они закончили уже ознакомление с делом и оно направлено в суд. Теперь всё зависит от суда. Сколько он будет это дело рассматривать. Тянули со следствием, могут и с судебным заседанием тянуть и ходом его рассмотрения.

      1
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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян > giluxa1963 46 минут назад

      Сколько бы не дали, больше не дадут и в колонию не отправят.

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      Рейтинг: +6005

      parevg > Рубик Докоян 40 минут назад

      Вот я и говорю, пока судьи не спеша рассмотрят каждый том...

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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян > parevg 36 минут назад

      Там другая метода затягивания слушания дела. Переносы судебных заседаний по любому поводу. Кто-то заболел, не пришёл, в отпуске и т.д.

      1
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      Рейтинг: +547

      ДВС > Рубик Докоян 35 минут назад

      Будет номер, если отправят на доследование.

      0
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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян > ДВС 32 минуты назад

      И такое практикуют не редко, но думаю не в этом случае. Это уже будет перебор. Рассмотрят и вынесут приговор по сроку наказания, который они уже отбыли в СИЗО.

      0
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      Рейтинг: +6005

      parevg > Рубик Докоян 30 минут назад

      Вам виднее, Мой мундир не чета вашему, да и надевал я его один раз, когда на пенсию отправляли.

      0
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      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян > parevg 27 минут назад

      У меня большой практический опыт в этих делах как и в других. Сам не раз был участником в уголовном процессе в качестве свидетеля и потерпевшего. Хорошо эту кухню знаю с советских времён, она нисколько не поменялась.

      0
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      Рейтинг: +84

      сейду 1 час назад

      Общество готовят к выходу двух опасных гангстеров: водителей учат фильтровать базар, чиновников учат работать, а не шаро*биться по кафешкам, а работники общепита трясущимися от страха руками привинчивают стулья к полу, Андрюшка Малахов налаживает свой лучший костюм.
      А если без шуток, то давно пора их выпустить

      5
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      Рейтинг: +6180

      alex1951 > сейду 25 минут назад

      Каккие уж тут шутки....дух им там выпустили,теперь можно и выпускать,
      такой вот каламбур..

      0
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      Рейтинг: +2903

      h3LL1k 1 час назад

      1го апреля наверно XD

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