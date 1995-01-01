Агент Шигаев: «В апреле Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Общество к этому готовят»

А младшего, что на второй год оставят за не успеваемость?
Футбольный агент Олег Шигаев считает, что в апреле игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев окажутся на свободе. Сейчас спортсмены отбывают арест ввиду обвинений по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«8 апреля выйдут на свободу. Если уж и Дмитрий Киселев, который громче всех визжал, что надо сажать, переобулся... Готовят общество к выходу на свободу», – так агент прокомментировал новость о том, что по делу Кокорина и Мамаева завершили следствие и его направили в суд.
- Шигаев – генеральный директор агентства «FM Sports Agency», которое, в частности, представляет интересы Игоря Смольникова.
- Полный список клиентов агентства – здесь.
- Кокорин и Мамаев, как полагает следствие, осенью напали на двух человек в Москве.