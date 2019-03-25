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    Дело Кокорина и Мамаева направили в суд

    Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого направили в суд, об этом сообщил журналист Василий Конов.

    Дело возбуждено по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России.

    Обвинительное заключение по этому производству утверждено прокурором.

    Кокорин, Мамаев и два других фигуранта дела находятся в СИЗО. Срок их ареста истекает 8 апреля.

    Источник: твиттер Василия Конова

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    25.03.2019 11:30
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 марта 2019, 19:38

      А вообще то насрать что им дадут или не дадут,,,,оба весьма средние футболисты,,,,и не какокой погоды в Российском футболе не делали,,,так что пускай всё будет по справедливости,,,,,заслужили сидеть пускай сидят,,,,если не заслужили то пускай идут на все четыре стороны,,,просто пускай суд будет справедлив вот и всё,,,

      1
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      Рейтинг: +35

      Реал уе не тот. 25 марта 2019, 19:20

      Правосудие- так тогда пусть сидят по 2 года.
      Они неоднократно светились в сводках криминальных новостей.
      А сколько раз закрывали глаза,они полюбому палку перегибали и не раз.

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 25 марта 2019, 15:42

      Надеюсь на справедливый суд. Добросовестное и не одностороннее освещение процесса. Держали под арестом по беспределу. Интересно как хулиганство доказывать будут. В любом случае будет ответ - правосудие в РФ возможно?)

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 25 марта 2019, 13:54

      Полгода в колонии, плюс два условно. Освобождаются прямо из зала суда т.к. полгода отсидели.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Добрый Бобер 25 марта 2019, 14:31

      В СИЗО день за два был. Вот мне тоже кажется что так и будет, потому так долго и держат.
      " и волки сыты и овцы целы". И наказали сурово, и срок отсидели. :-))
      Могут и УДО ещё оформить за примерное поведение и благодарность от нач. СИЗО.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > maygli 25 марта 2019, 14:34

      Еще раз для тех, кто в танке, ЛИКБЕЗ
      2. Исчисление сроков содержания под стражей лицам, которым назначено лишение свободы в исправительной колонии общего режима, производится как один день к 1,5 дням (то есть, 1 день, проведенный в изоляторе, будет равен 1,5 дня в исправительном учреждении).
      В ИК общего режима, как правило, помещают мужчин, которым назначено лишение свободы за совершение тяжких преступлений, если они привлекаются впервые (или повторно, но ранее никогда не назначалось лишение свободы).

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > афоня72 25 марта 2019, 14:49

      Понятно.
      Значит дадут не два, а полтора, чтоб в зале суда отпустить.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 марта 2019, 13:50

      Да освободят в зале суда на все 100%,,,ну и условняк пару лет,,,,

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 25 марта 2019, 13:40

      Показательная порка удалась

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > ALEX ML 25 марта 2019, 13:53

      Порка удалась, теперь ждём вердикт. Надеемся на правосудие

      12
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 25 марта 2019, 13:35

      Лёд ТРОНУЛСЯ, Господа подследственные обвиняемые.
      Командовать ПАРАДОМ будет суд!

      Обвинительное заключение УТВЕРЖДЕНО прокурором, а дело обвиняемых направлено в суд для рассмотрения.
      Благодарим московских следователей за ОТЛИЧНОЕ расследование этого уголовного дела.
      Они не позволили обвиняемым замять это дело.
      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
      Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.
      Доказательства работают против обвиняемых.
      Закон СУРОВ, но это закон и все должны об этом знать, в том числе - Кокорин, Мамаев и другие подельники по криминалу.
      При вынесении своего решения, суд будет ОПИРАТЬСЯ на закон.
      Вот что главное!!!

      Москвичи и российская общественность требуют, ПО ЗАКОНУ, наказать хулиганов.
      Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим криминальным подельникам наука, как не надо звездить и хулиганить.
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!

      Ждём РЕАЛЬНЫХ сроков наказания хулиганам и выпивохам по совокупности - от 2-х до 7-ми лет, с отбыванием в колонии, а там как решит суд, соразмерно тяжести содеянного обвиняемыми Кокориным, Мамаевым и братки.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > amazonaws 25 марта 2019, 16:29

      Митинг закончился!!! ))))

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > андрей андреев 25 марта 2019, 18:15

      Следственный - ДА!
      А судебный только начался!
      Ждём продолжения "БАНКЕТА"!!!

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      Рейтинг: +2030

      morgan59 25 марта 2019, 13:27

      Не уж то ??? неужели до 8го апреля мы узнаем полный вердикт. Интересно, а сколько дней будет идти заседание Суда??

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      Рейтинг: +2403

      SarJr 25 марта 2019, 13:16

      Изи ещё год в тюряге)))

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      Рейтинг: +1320

      ruded 25 марта 2019, 12:54

      дадут от 2 до 3 лет условки с зачетом отсиженного и освободят ))

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