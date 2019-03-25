Дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого направили в суд, об этом сообщил журналист Василий Конов.

Дело возбуждено по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России.

Обвинительное заключение по этому производству утверждено прокурором.

Кокорин, Мамаев и два других фигуранта дела находятся в СИЗО. Срок их ареста истекает 8 апреля.