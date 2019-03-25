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    Газизов: «Уфа» предпринимает действия для проведения товарищеской игры с «Манчестер Сити»

    «Уфа» хочет договориться с «Манчестер Сити» о проведении товарищеского матча. По словам генерального директора башкирского клуба Шамиля Газизова, уфимцы уже делают шаги в этом направлении.

    В составе «Сити» выступает полузащитник Александр Зинченко, которого английская команда приобрела у «Уфы» в 2016 году.

    «У Кириченко пока не было времени съездить на стажировку в «Манчестер Сити».

    Планируем ли проведение товарищеского матча с «Сити»? Это сложно сделать, но нам было бы интересно. Пока 100% решения нет в этом векторе, но что-то для этого мы уже делаем», – сказал Газизов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63800

      Рубик Докоян 25 минут назад

      Сейчас просто нет окна и возможности для этого. А вот летом в процессе сборов по договорённости можно провести этот товарняк.

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