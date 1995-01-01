Кроос может перейти в «ПСЖ» за 79 миллионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может сменить команду в летнее трансферное окно.

В приобретении немца заинтересован «ПСЖ». Сумма сделки может составить 79 миллионов евро.

По информации СМИ, на 29-летнего футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».