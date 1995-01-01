Кроос может перейти в «ПСЖ» за 79 миллионов

Лучший трансфер Реала и главная ошибка Баварии последних лет. В этом сезоне имеет место спад, возможно есть смысл в том, чтобы сменить обстановку. Уверен, Тони ещё продемонстрирует свой истинный уровень, а может и похорошеет с годами, как хорошее вино. Полузащитники, играющие за счёт техники и интеллекта, а не физики, могут долгое время оставаться на топ уровне. Примеры Хави и Пирло в этом смысле показательны.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос может сменить команду в летнее трансферное окно.
В приобретении немца заинтересован «ПСЖ». Сумма сделки может составить 79 миллионов евро.
По информации СМИ, на 29-летнего футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».
- Контракт Крооса с мадридцами рассчитан до июля 2022 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 36 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Испанский клуб купил Крооса у «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.