Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Кроос может перейти в «ПСЖ» за 79 миллионов

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос может сменить команду в летнее трансферное окно.

    В приобретении немца заинтересован «ПСЖ». Сумма сделки может составить 79 миллионов евро.

    По информации СМИ, на 29-летнего футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

    • Контракт Крооса с мадридцами рассчитан до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Реал» 36 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Испанский клуб купил Крооса у «Баварии» в 2014 году за 25 миллионов евро.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2187

      Viper for CSKA 36 минут назад

      Лучший трансфер Реала и главная ошибка Баварии последних лет. В этом сезоне имеет место спад, возможно есть смысл в том, чтобы сменить обстановку. Уверен, Тони ещё продемонстрирует свой истинный уровень, а может и похорошеет с годами, как хорошее вино. Полузащитники, играющие за счёт техники и интеллекта, а не физики, могут долгое время оставаться на топ уровне. Примеры Хави и Пирло в этом смысле показательны.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77068
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru