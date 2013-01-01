«Манчестер Юнайтед» может подписать Крооса

Ну конечно, сейчас его Реал отпустит. Да и Кроосу не вижу резона этого делать. Из таких клубов, как Барса или Реал, игроки стартового состава так просто не уходят.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
По информации источника, 29-летний немец хочет летом сменить обстановку и английский клуб намерен воспользоваться этим.
Сумма возможного трансфера оценивается в 58 миллионов евро. На футболиста также претендует «ПСЖ».
- В текущем сезоне Кроос сыграл 36 матчей в составе «Реала», забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.