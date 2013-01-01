«Манчестер Юнайтед» может подписать Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 29-летний немец хочет летом сменить обстановку и английский клуб намерен воспользоваться этим.

Сумма возможного трансфера оценивается в 58 миллионов евро. На футболиста также претендует «ПСЖ».