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    «Манчестер Юнайтед» может подписать Крооса

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, 29-летний немец хочет летом сменить обстановку и английский клуб намерен воспользоваться этим.

    Сумма возможного трансфера оценивается в 58 миллионов евро. На футболиста также претендует «ПСЖ».

    • В текущем сезоне Кроос сыграл 36 матчей в составе «Реала», забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5803

      Cules2013 1 час назад

      Ну конечно, сейчас его Реал отпустит. Да и Кроосу не вижу резона этого делать. Из таких клубов, как Барса или Реал, игроки стартового состава так просто не уходят.

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      Рейтинг: +7330

      DeStar > Cules2013 55 минут назад

      да тоже так думаю, что бред. Конечно его могут заменить. Только 1. Заменять нужно модрича, возраст уже, искать игрока надо, а сразу двух менять нет смысла потому что пункт 2 . у реала проблемы в других зонах куда бОльшие , чем в центре.

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      Рейтинг: +7330

      DeStar 1 час назад

      ну если только реал купит кого в центр, того же канте

      1
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      Рейтинг: +2309

      dinar7777dinar > DeStar 58 минут назад

      канте слабоват будет для реала !

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      Рейтинг: +7330

      DeStar > dinar7777dinar 56 минут назад

      ну... не знаю, он довольно не плох, трудяга, пашет.

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