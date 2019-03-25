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    Мхитарян встретился с президентом Армении и подарил ему футболку «Арсенала»

    Полузащитник «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян провел встречу с президентом своей страны Арменом Саркисяном.

    Футболист вручил главе государства футболку лондонского клуба со своим автографом.

    «Сегодня я имел удовольствие встретиться с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. С ним мы обсудили общее развитие футбола в Армении и мои амбиции на уровне национальной команды и клуба», – написал хавбек в инстаграме.

    • Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
    • В сборной Армении 30-летний футболист дебютировал в начале 2007 года.
    • За национальную команду полузащитник провел 78 матчей, забил 27 голов и сделал 23 результативные передачи.

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    Источник: Инстаграм Генриха Мхитаряна

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