Мхитарян встретился с президентом Армении и подарил ему футболку «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян провел встречу с президентом своей страны Арменом Саркисяном.

Футболист вручил главе государства футболку лондонского клуба со своим автографом.

«Сегодня я имел удовольствие встретиться с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. С ним мы обсудили общее развитие футбола в Армении и мои амбиции на уровне национальной команды и клуба», – написал хавбек в инстаграме.

Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года.

В сборной Армении 30-летний футболист дебютировал в начале 2007 года.

За национальную команду полузащитник провел 78 матчей, забил 27 голов и сделал 23 результативные передачи.