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    Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в «Реале». После трех невероятных сезонов это нормально»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

    Действующие победители Лиги чемпионов выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. После 28-ми туров чемпионата Испании команда Зинедина Зидана занимает третье место в турнирной таблице.

    «Это правда, что в текущем сезоне дела пошли не так, как мы этого хотели.

    Но после трех невероятных сезонов нормально проходить через то, с чем мы столкнулись сейчас.

    Сейчас мы можем только продолжить работу, чтобы вернуться на победный путь в следующем сезоне», – цитирует 29-летнего немца AS.

    Источник: AS

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