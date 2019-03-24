Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в «Реале». После трех невероятных сезонов это нормально»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

Действующие победители Лиги чемпионов выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. После 28-ми туров чемпионата Испании команда Зинедина Зидана занимает третье место в турнирной таблице.

«Это правда, что в текущем сезоне дела пошли не так, как мы этого хотели.

Но после трех невероятных сезонов нормально проходить через то, с чем мы столкнулись сейчас.

Сейчас мы можем только продолжить работу, чтобы вернуться на победный путь в следующем сезоне», – цитирует 29-летнего немца AS.