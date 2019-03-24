Кроос: «Дела пошли не так, как этого хотели в «Реале». После трех невероятных сезонов это нормально»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.
Действующие победители Лиги чемпионов выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. После 28-ми туров чемпионата Испании команда Зинедина Зидана занимает третье место в турнирной таблице.
«Это правда, что в текущем сезоне дела пошли не так, как мы этого хотели.
Но после трех невероятных сезонов нормально проходить через то, с чем мы столкнулись сейчас.
Сейчас мы можем только продолжить работу, чтобы вернуться на победный путь в следующем сезоне», – цитирует 29-летнего немца AS.
- Начиная с 2015 года, сливочные выиграли Лигу чемпионов три раза подряд.
- В 5-м сезоне за «Реал» Кроос отдал 5 ассистов и забил 1 гол в 36 играх.
- Игрок сборной Германии интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Сити».