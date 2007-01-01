Халк: «Возвращение в «Порту»? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк ответил на вопрос о возможном возвращении в «Порту».

«Я хотел бы обратиться к фанатам «Порту», к которым испытываю огромную привязанность, любовь и благодарность. Никто не знает, что произойдет в будущем.

Но можете придержать для меня майку с 12-м номером», – цитирует 32-летнего бразильца O Jogo.