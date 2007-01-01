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    Халк: «Возвращение в «Порту»? Можете придержать для меня майку с 12-м номером»

    Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк ответил на вопрос о возможном возвращении в «Порту».

    «Я хотел бы обратиться к фанатам «Порту», к которым испытываю огромную привязанность, любовь и благодарность. Никто не знает, что произойдет в будущем.

    Но можете придержать для меня майку с 12-м номером», – цитирует 32-летнего бразильца O Jogo.

    • Халк перешел в китайский клуб в июле 2016 года после 4 лет в «Зените».
    • Сумма сделки составила 55,8 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне шанхайская команда выиграла чемпионат Китая.

    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2411

      BarStep 1 час назад

      Выбирай любой номер и возвращайся к нам... Мы тебя помним и любим не меньше португальцев!

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