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    Ван Дейк: «Я смотрел в глаза смерти. Мое тело сломалось, я был ни на что не способен»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал об аппендиците, перитоните и почечной инфекции, которые беспокоили его в 2011 году.

    «Я смотрел смерти в глаза, это был ужасный опыт. Впервые в жизни футбол ничего не значил для меня.

    Я и мама молились богу и пытались предвидеть разные сценарии. Помню, как лежал в постели. Видел только трубки и провода на теле. Мое тело сломалось, я был ни на что не способен», – сказал 27-летний ван Дейк.

    Источник: Mirror

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