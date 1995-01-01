Дешам: «Жиру хотел бы чаще играть в «Челси»

Главный тренер Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре форварда Оливье Жиру.

«Жиру здесь, он забивает голы. То же он делает в клубе. Он хотел бы играть чаще. Когда он играет в Лиге Европы, он также забивает голы. Он довольно хорошо сочетается в игре с другими футболистами из-за своей роли. И это позволяет нам иметь более разнообразную игру в атаке», – сказал Дешам.