Икарди возобновил тренировки, но еще не готов играть

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернулся к тренировкам с командой. Об этом рассказал глава медицинского департамента клуба Пиеро Волпи.

«Он прошел этап физиотерапии, потом этап индивидуальной реабилитации.

Он снова присоединился к команде. Мы оценим его состояние на следующей неделе, и только тогда мы сможем сказать, сколько потребуется времени, прежде чем он будет полностью готов», – сказал Волпи.