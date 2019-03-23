Икарди возобновил тренировки, но еще не готов играть

Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернулся к тренировкам с командой. Об этом рассказал глава медицинского департамента клуба Пиеро Волпи.
«Он прошел этап физиотерапии, потом этап индивидуальной реабилитации.
Он снова присоединился к команде. Мы оценим его состояние на следующей неделе, и только тогда мы сможем сказать, сколько потребуется времени, прежде чем он будет полностью готов», – сказал Волпи.
- Икарди восстанавливается от травмы колена, полученной в феврале.
- В последний раз футболист выходил на поле 9 февраля.