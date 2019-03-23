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    Икарди возобновил тренировки, но еще не готов играть

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди вернулся к тренировкам с командой. Об этом рассказал глава медицинского департамента клуба Пиеро Волпи.

    «Он прошел этап физиотерапии, потом этап индивидуальной реабилитации.

    Он снова присоединился к команде. Мы оценим его состояние на следующей неделе, и только тогда мы сможем сказать, сколько потребуется времени, прежде чем он будет полностью готов», – сказал Волпи.

    • Икарди восстанавливается от травмы колена, полученной в феврале.
    • В последний раз футболист выходил на поле 9 февраля.

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    23.03.2019 23:56
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