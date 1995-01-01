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    Кака: «Пакета напишет великую историю в сборной Бразилии»

    Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением об игре полузащитника Лукаса Пакеты.

    • Сегодня Пакета вышел в стартовом составе Бразилии на матч с Панамой.
    • На 32-й минуте он забил гол.
    • В зимнее трансферное окно Пакета перешел из «Фламенго» в «Милан».

    «Прекрасно, что между «Миланом» и Бразилией установились такие отношения. Пакета вырос в Бразилии, играл во «Фламенго» и теперь связывает «Милан» с моей родиной.

    Выступления под 10-м номером за сборную? Это потрясающе для него, он напишет великую историю. Я думаю, он готов. Но когда вы на поле, номер на футболке не имеет значения. Он готов к сборной, ему просто надо продолжать взрослеть в своей игре. У него отличный тренер, который знает, как работать с южноамериканцами. Гаттузо уже помог ему и продолжает помогать сейчас», – сказал Кака.

    Источник: Calciomercato

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