Самедов: «Не читал интервью Погребняка, но глобально я тоже против натурализации»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов высказался о натурализации футболистов для национальной сборной России.

«Не читал интервью Погребняка. Я так понимаю, что он говорил о натурализованных игроках. Глобально тоже против натурализации. В исключительном случае, может быть, она и возможна, но, чтобы ставить на поток... Отлично общаюсь со всеми ребятами в сборной, кто получил российские паспорта. Они классные парни. Я против самой системы», – сказал Самедов.