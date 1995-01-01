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    Самедов: «Не читал интервью Погребняка, но глобально я тоже против натурализации»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов высказался о натурализации футболистов для национальной сборной России.

    «Не читал интервью Погребняка. Я так понимаю, что он говорил о натурализованных игроках. Глобально тоже против натурализации. В исключительном случае, может быть, она и возможна, но, чтобы ставить на поток... Отлично общаюсь со всеми ребятами в сборной, кто получил российские паспорта. Они классные парни. Я против самой системы», – сказал Самедов.

    • За сборную России выступают пять натурализованных футболистов – вратарь Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш, а также форвард Ари.
    • 34-летний Самедов завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2018.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -108

      SuperPAV9 34 минуты назад

      Ну тебя же натурализовали)))

      0
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      Рейтинг: +1306

      koli4ka 1 час назад

      завершивший карьеру в сбродной команде Санёк Самедов поднял вопрос натурализации в период глобализации...

      0
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      Рейтинг: +1294

      TOMSON > koli4ka 54 минуты назад

      «Сбродная». Какой же ты утырок.

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