Сульшер попросил купить летом Кулибали, Фернандеша и Санчо

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список трансферных целей на летнее межсезонье.

Как сообщает Evening Standard, норвежский специалист хочет видеть в своей команде защитника «Наполи» Калиду Кулибали, хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша и вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Свои пожелания Сульшер озвучил на встрече с исполнительным директором «МЮ» Эдом Вудвордом.

Контракт тренера с манкунианским клубом истекает по окончании сезона, и стороны до сих пор не договорились о продлении сотрудничества на долгосрочной основе.