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    Сульшер попросил купить летом Кулибали, Фернандеша и Санчо

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список трансферных целей на летнее межсезонье.

    Как сообщает Evening Standard, норвежский специалист хочет видеть в своей команде защитника «Наполи» Калиду Кулибали, хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша и вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    Свои пожелания Сульшер озвучил на встрече с исполнительным директором «МЮ» Эдом Вудвордом.

    Контракт тренера с манкунианским клубом истекает по окончании сезона, и стороны до сих пор не договорились о продлении сотрудничества на долгосрочной основе.

    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      Shotlandets86 18 минут назад

      300 лямов почти. Чувствую, обломается Оле со своими хотелками.

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