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    Руни: «Надеюсь, «Манчестер Сити» обойдет «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство»

    Бывший форвард «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что в чемпионской гонке АПЛ он отдает предпочтение «Манчестер Сити».

    «Надеюсь, «Манчестер Сити» обойдет «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство. Не могу представить, как я перенесу, если «Ливерпуль» станет чемпионом – это кошмар для любого болельщика «Эвертона», – сказал Руни.

    • «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на два очка, но у манкунианцев есть матч в запасе.
    • Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1990 года.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      Данила Багров 1 час назад

      Пусть Ливер станет чемпионом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +522

      Maxi_7 1 час назад

      Сейчас модно болеть за Ливерпуль, но если выиграет Сити это будет закономерно, Ливерпуль объективно пока еще не готов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      OrenburgFC 1 час назад

      Никогда не блистал умишкой, да и сейчас не блеснул...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3726

      84aivengo 2 часа назад

      а я наоборот,желаю ливеру чемпионство....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63347

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Переживёшь. А то где был Ливер и Эвертон в истории английского чемпионата мы не знаем, уже не говоря за еврокубки...

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    sv1969
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