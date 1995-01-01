Руни: «Надеюсь, «Манчестер Сити» обойдет «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство»

Пусть Ливер станет чемпионом
Бывший форвард «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что в чемпионской гонке АПЛ он отдает предпочтение «Манчестер Сити».
«Надеюсь, «Манчестер Сити» обойдет «Ливерпуль» в борьбе за чемпионство. Не могу представить, как я перенесу, если «Ливерпуль» станет чемпионом – это кошмар для любого болельщика «Эвертона», – сказал Руни.
- «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на два очка, но у манкунианцев есть матч в запасе.
- Мерсисайдцы не становились чемпионами Англии с 1990 года.