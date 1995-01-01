Жиго может вернуться на поле на следующей неделе

Игровой ритм за одну игру не набирается. И на поле он уже вышел намного раньше, тренируясь с командой в общей группе. Теперь после столь длительного перерыва и серьёзной травмы, он постепенно будет набирать форму, не форсируя свою функциональную готовность.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго близок к возвращению на поле, сообщает «Спорт день за днем».
По информации источника, тренерский штаб красно-белых рассчитывает, что 25-летний француз сможет сыграть с «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, который состоится 30 марта.
В «Спартаке» решили, что Жиго должен набрать игровой ритм перед дерби с ЦСКА, запланированном на 6 апреля.
- Жиго пропустил почти семь месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.