Жиго может вернуться на поле на следующей неделе

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго близок к возвращению на поле, сообщает «Спорт день за днем».

По информации источника, тренерский штаб красно-белых рассчитывает, что 25-летний француз сможет сыграть с «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, который состоится 30 марта.

В «Спартаке» решили, что Жиго должен набрать игровой ритм перед дерби с ЦСКА, запланированном на 6 апреля.