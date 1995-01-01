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    Жиго может вернуться на поле на следующей неделе

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго близок к возвращению на поле, сообщает «Спорт день за днем».

    По информации источника, тренерский штаб красно-белых рассчитывает, что 25-летний француз сможет сыграть с «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России, который состоится 30 марта.

    В «Спартаке» решили, что Жиго должен набрать игровой ритм перед дерби с ЦСКА, запланированном на 6 апреля.

    • Жиго пропустил почти семь месяцев из-за разрыва крестообразных связок колена.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +63313

      Рубик Докоян 6 минут назад

      Игровой ритм за одну игру не набирается. И на поле он уже вышел намного раньше, тренируясь с командой в общей группе. Теперь после столь длительного перерыва и серьёзной травмы, он постепенно будет набирать форму, не форсируя свою функциональную готовность.

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