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    Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»

    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини. Специалист возглавил команду в прошлом году.

    «С приходом Манчини в команде появились спокойствие, вера и энтузиазм. Нам не хватало этого после невыхода на чемпионат мира-2018», – приводит слова игрока «Ювентуса» Football Italia.

    • До сборной Италии Манчини работал в «Зените».
    • Под руководством специалиста итальянцы не смогли пробиться в финальный этап Лиги А Лиги наций-2018/19.
    • В отборе к Евро-2020 Италия стартует встречей с Финляндией (23 марта, 22:45 по Москве).

    Источник: Football Italia

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