Кьеллини: «Манчини принес в сборную Италии энтузиазм, спокойствие и веру»

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, что принес в команду главный тренер Роберто Манчини. Специалист возглавил команду в прошлом году.

«С приходом Манчини в команде появились спокойствие, вера и энтузиазм. Нам не хватало этого после невыхода на чемпионат мира-2018», – приводит слова игрока «Ювентуса» Football Italia.