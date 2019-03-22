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    Президент «Сантоса» – о покупке «Реалом» Родриго: «Он будет одним из лучших в мире»

    Президент бразильского «Сантоса» Жозе Карлос Перес оценил покупку мадридским «Реалом» атакующего полузащитника Родриго Гоэса. Сделка состоялась в прошлом году, но футболист еще выступает в Бразилии.

    «Родриго будет одним из лучших в мире. За ним следят с детства, он привлекает внимание техникой и дриблингом. Сохранять футболиста дольше у меня не было возможности. Пришлось просто попросить таких денег, каких Родриго достоин», – сказал Перес.

    • «Реал» еще не решил, где Родриго проведет следующий сезон.
    • Испанцы заплатили за игрока 45 миллионов евро.
    • 18-летний Родриго выступает за молодежную сборную Бразилии.

    Источник: AS

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