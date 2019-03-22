Президент «Сантоса» – о покупке «Реалом» Родриго: «Он будет одним из лучших в мире»

Президент бразильского «Сантоса» Жозе Карлос Перес оценил покупку мадридским «Реалом» атакующего полузащитника Родриго Гоэса. Сделка состоялась в прошлом году, но футболист еще выступает в Бразилии.

«Родриго будет одним из лучших в мире. За ним следят с детства, он привлекает внимание техникой и дриблингом. Сохранять футболиста дольше у меня не было возможности. Пришлось просто попросить таких денег, каких Родриго достоин», – сказал Перес.