Фанаты скандировали имя Гитлера на матче Германия – Сербия. Они сами пришли в полицию

Сомневаюсь, что имя скандировали, скорее фамилию.
Несколько болельщиков скандировали имя бывшего немецкого лидера Адольфа Гитлера на товарищеском матче Германия – Сербия (1:1). Мужчины самостоятельно пришли в полицию и признались в содеянном.
По ходу встречи фанаты кричали «хайль Гитлер», а также оскорбляли по расовому признаку Лероя Сане и Илкая Гюндогана. Болельщикам грозит административная ответственность.
- Гитлер (1889-1945) – фюрер Германии с 1934 по 1945 год.
- Политик развязал Великую Отечественную войну (1941-1945 годы).
- Фашистская, нацистская политика Гитлера на сегодняшний день в Германии осуждается.