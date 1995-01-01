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    Фанаты скандировали имя Гитлера на матче Германия – Сербия. Они сами пришли в полицию

    Несколько болельщиков скандировали имя бывшего немецкого лидера Адольфа Гитлера на товарищеском матче Германия – Сербия (1:1). Мужчины самостоятельно пришли в полицию и признались в содеянном.

    По ходу встречи фанаты кричали «хайль Гитлер», а также оскорбляли по расовому признаку Лероя Сане и Илкая Гюндогана. Болельщикам грозит административная ответственность.

    • Гитлер (1889-1945) – фюрер Германии с 1934 по 1945 год.
    • Политик развязал Великую Отечественную войну (1941-1945 годы).
    • Фашистская, нацистская политика Гитлера на сегодняшний день в Германии осуждается.

    Источник: Твиттер DW

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии9
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      Рейтинг: +478

      Fju-2 24 минуты назад

      Сомневаюсь, что имя скандировали, скорее фамилию.

      0
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      Рейтинг: +22

      SummerHAze 57 минут назад

      в смысле развязал Великую Отечественную войну? Правильнее Вторую мировую войну же, а ВОВ уже входит в нее

      0
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      Рейтинг: +632

      Mirak92 1 час назад

      Такое чувство ,что албанцы подставили.было уже такое на матче с партизаном.

      0
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      Рейтинг: +307

      Platon Faustov 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда-нибудь так же будет под запретом .утин. Надеюсь.

      -4
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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА > Platon Faustov 1 час назад

      Надейся,аут

      1
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      Рейтинг: +632

      Mirak92 > Татарин за ЦСКА 1 час назад

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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА 2 часа назад

      Что???
      Покричали,сами пришли и сдались,а для чего тогда это всё было??7
      И для чего оскорбляли Сане и Гюндагана???

      2
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      Рейтинг: +7952

      cska-62 > Татарин за ЦСКА 2 часа назад

      Обычная ложь средств массовой дезинформации! Просто уже для полных идиотов! У них же монополия... Умных пропагандистов можно не нанимать. :-)))

      1
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      Рейтинг: +7329

      Татарин за ЦСКА > cska-62 1 час назад

      Хоть побегали бы для приличия,а то никакого интереса)))

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