Фанаты скандировали имя Гитлера на матче Германия – Сербия. Они сами пришли в полицию

Несколько болельщиков скандировали имя бывшего немецкого лидера Адольфа Гитлера на товарищеском матче Германия – Сербия (1:1). Мужчины самостоятельно пришли в полицию и признались в содеянном.

По ходу встречи фанаты кричали «хайль Гитлер», а также оскорбляли по расовому признаку Лероя Сане и Илкая Гюндогана. Болельщикам грозит административная ответственность.