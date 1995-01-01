Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о совместимости на поле Лионеля Месси и Пауло Дибалы.

«Я уже говорил, что Месси и Дибала могут играть вместе. Они совместимы, но над этим еще предстоит поработать. Уверен, что мы сможем этого добиться к нужному моменту. А сейчас не самое подходящее время, потому что наша подготовка будет не очень продолжительной», – сказал Скалони.