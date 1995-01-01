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    Скалони: «Месси и Дибала могут играть вместе»

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о совместимости на поле Лионеля Месси и Пауло Дибалы.

    «Я уже говорил, что Месси и Дибала могут играть вместе. Они совместимы, но над этим еще предстоит поработать. Уверен, что мы сможем этого добиться к нужному моменту. А сейчас не самое подходящее время, потому что наша подготовка будет не очень продолжительной», – сказал Скалони.

    • 31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов.
    • 25-летний Дибала выступает за сборную Аргентины с 2015 года, сыграл 18 матчей и забил один гол.
    • 22 марта команда Скалони проведет товарищескую игру с Венесуэлой, а 26 марта – с Марокко.

    Источник: Goal.com

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