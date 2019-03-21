Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил уверенность, что однажды национальную команду возглавит Зинедин Зидан.

«Однажды Зидан сыграет свою роль и займет этот пост. Не знаю, когда. Это может случиться раньше, может – позже. Не знаю. Это будет логично и для него, и для меня. Но не думаю, что сейчас он об этом задумывается», – сказал Дешам.