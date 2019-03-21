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    Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил уверенность, что однажды национальную команду возглавит Зинедин Зидан.

    «Однажды Зидан сыграет свою роль и займет этот пост. Не знаю, когда. Это может случиться раньше, может – позже. Не знаю. Это будет логично и для него, и для меня. Но не думаю, что сейчас он об этом задумывается», – сказал Дешам.

    • Сейчас Зидан тренирует «Реал». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.
    • Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Является победителем ЧМ-2018 и финалистом Евро-2016.

    Источник: Marca

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