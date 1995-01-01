Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в перерыве матча со СПАЛ

В перерыве матча 28-го тура Серии А между СПАЛ и «Ромой» произошел конфликт между двумя игроками римской команды.

Как сообщает Football Italia, повздорили Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави.

После первого тайма футболисты направлялись в раздевалку и босниец упрекнул итальянца за то, что он не отдал ему пас в одном из эпизодов.

Эль-Шаарави критика Джеко не понравилась и он грубо ответил ему. После этого между ними возникла потасовка, которую удалось прекратить только с помощью одноклубников.