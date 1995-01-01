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    Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в перерыве матча со СПАЛ

    В перерыве матча 28-го тура Серии А между СПАЛ и «Ромой» произошел конфликт между двумя игроками римской команды.

    Как сообщает Football Italia, повздорили Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави.

    После первого тайма футболисты направлялись в раздевалку и босниец упрекнул итальянца за то, что он не отдал ему пас в одном из эпизодов.

    Эль-Шаарави критика Джеко не понравилась и он грубо ответил ему. После этого между ними возникла потасовка, которую удалось прекратить только с помощью одноклубников.

    • «Рома» проиграла СПАЛ со счетом 1:2.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3756

      серега кашин 2 часа назад

      в италии сейчас модно кулаками помахать во время матча

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