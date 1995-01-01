Федун: «У сборной России в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения сборной России от Бельгии в матче отбора Евро-2020 скептически высказался о формирования состава национальной команды.

«Тяжелых ощущений нет. Понятно, что уступили лучшей команде группы. Но одно у меня сомнение. Национальную команду все равно нужно будет омолаживать и готовиться к следующему циклу – чемпионату мира в Катаре. А когда на поле выходят достаточно возрастные футболисты, причем не сказать, что выглядят супер – это не совсем понятно. Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.

У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень и большой вопрос, когда начать создавать новую команду – то ли ждать конца европейского первенства-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырехлетний цикл в расчете на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодежи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата.

Посмотрите на состав – и увидите, что у нас достаточно много футболистов в возрасте 30 плюс. Да, на данный момент они превосходят молодых, но просто необходим понимать, что через некоторое время долгожители сборной будут не в состоянии решать задачи», – сказал Федун.