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    Федун: «У сборной России в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун после поражения сборной России от Бельгии в матче отбора Евро-2020 скептически высказался о формирования состава национальной команды.

    «Тяжелых ощущений нет. Понятно, что уступили лучшей команде группы. Но одно у меня сомнение. Национальную команду все равно нужно будет омолаживать и готовиться к следующему циклу – чемпионату мира в Катаре. А когда на поле выходят достаточно возрастные футболисты, причем не сказать, что выглядят супер – это не совсем понятно. Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.

    У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень и большой вопрос, когда начать создавать новую команду – то ли ждать конца европейского первенства-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырехлетний цикл в расчете на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодежи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата.

    Посмотрите на состав – и увидите, что у нас достаточно много футболистов в возрасте 30 плюс. Да, на данный момент они превосходят молодых, но просто необходим понимать, что через некоторое время долгожители сборной будут не в состоянии решать задачи», – сказал Федун.

    • Средний возраст игроков сборной России, вызванных на матчи с Бельгией и Казахстаном, составляет 27,9 лет.
    • Самый старший футболист национальной команды – Юрий Жирков. Ему в августе исполнится 36 лет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии78
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      Рейтинг: +347

      Валерий1965 1 минуту назад

      Да на "каком-то" уровне и так находимся!) Главное - сейчас появилось целое поколение интересных игроков! Возможно - есть будущее)

      0
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      Рейтинг: +16791

      Боцман59rus 2 минуты назад

      при твоем руководстве кандом у спартака такие же перспективы

      0
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      Рейтинг: +1087

      InterMilLano1908 7 минут назад

      Есть Чалов, Шапи, Ахметов, Головин, Зобнин, Дивеев, Скоробородов и еще пару молодых честно сказать 2-3 года назад было страшно, но теперь как то получше стало, но вот беда если они так и останутся в РПЛ. Им нужно уезжать, а что бы это случилось нужно убирать лимит

      0
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      Рейтинг: +55

      Жуков А 14 минут назад

      что значит возрастные футболисты? Пенсионный возраст подняли, значит и не только простые работяги могут дольше работать, но и футболисты дольше играть

      0
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      Рейтинг: +2070

      AtticusFinch 15 минут назад

      Да на Евро-2020 нужно постараться,чтобы не попасть, даже в таком составе)

      0
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      Рейтинг: +3172

      Владислав Vlad 15 минут назад

      Да в чём проблема-то? Натурализуем к Катару ещё человек восемь и нормально дойдём до 1/4.)))

      0
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      Рейтинг: +63252

      Рубик Докоян 26 минут назад

      От тренера сборной требуют результат здесь и сейчас. Поэтому он привлекает опытных игроков, возможности которых знает. Пробьются на ЧЕ 2020г. и как там выступят, зависит останется он руководить подготовкой сборной к ЧМ 2022г. Омолаживать искусственно без учёта игрового мастерства кандидатов в сборную тренер не решится. На то он и тренер, а не "денежный мешок", который купил себе команду...

      0
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      Рейтинг: +320

      dimar 29 минут назад

      "нет перспектив дожить до катарского чемпионата"(с) как то двусмысленно=D.

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      Рейтинг: +1179

      Snek 41 минуту назад

      *** валенки, ещё одного фудбольнаго ыксперда подвезли...

      2
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      Рейтинг: +860

      ухоженный крокодил 1 час назад

      За все время, что в РФ, СССР и т.д...
      У нас сборная больших зарплат.
      А, на да, и до.л.ба.е.б.ов.

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