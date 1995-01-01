«Рома» возобновила интерес к Начо

«Рома» летом хочет купить защитника «Реала» Начо, сообщает Football Italia.

По информации источника, римский клуб рассчитывает убедить 29-летнего испанца сменить команду, поскольку после трансфера Эдера Милитана из «Порту» его игровое время может значительно сократиться.

«Рома» уже пыталась подписать Начо прошлым летом, но тогда переговоры зашли в тупик.