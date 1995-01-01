«Рома» возобновила интерес к Начо

начо уже 29? ну тогда конечно, надо уходить в клуб похуже типо ромы. в реале он основным не станет точно, учитывая еще и приход новичка
«Рома» летом хочет купить защитника «Реала» Начо, сообщает Football Italia.
По информации источника, римский клуб рассчитывает убедить 29-летнего испанца сменить команду, поскольку после трансфера Эдера Милитана из «Порту» его игровое время может значительно сократиться.
«Рома» уже пыталась подписать Начо прошлым летом, но тогда переговоры зашли в тупик.
- Начо является воспитанником «Реала».
- В текущем сезоне футболист сделал одну результативную передачу в 24 матчах.