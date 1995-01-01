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    «Рома» возобновила интерес к Начо

    «Рома» летом хочет купить защитника «Реала» Начо, сообщает Football Italia.

    По информации источника, римский клуб рассчитывает убедить 29-летнего испанца сменить команду, поскольку после трансфера Эдера Милитана из «Порту» его игровое время может значительно сократиться.

    «Рома» уже пыталась подписать Начо прошлым летом, но тогда переговоры зашли в тупик.

    • Начо является воспитанником «Реала».
    • В текущем сезоне футболист сделал одну результативную передачу в 24 матчах.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +469

      SarJr 7 минут назад

      начо уже 29? ну тогда конечно, надо уходить в клуб похуже типо ромы. в реале он основным не станет точно, учитывая еще и приход новичка

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