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    Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом», поэтому я сразу принял приглашение»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о том, как получил предложение поработать в московском клубе.

    «Когда меня впервые пригласили в «Спартак», то я начал копаться и понял, что это самая важная команда России. У нее самая огромная армия болельщиков, «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Приглашение я принял сразу.

    Впервые я встретился с руководством «Спартака» на чемпионате Европы во Франции, где-то в начале июня. И как только я закончил свою работу со сборной Италии, вылетел в Россию. Я не был удивлен предложенной должности. Помощники тренера, которые помогают с защитой, атакой, есть и в Италии. В «Ювентусе» и сборной я занимался именно этой работой: тренировал защитников и объяснял им, что от них хочет видеть Конте», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года. С командой он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.
    • За «Ювентус» Каррера выступал с 1991 по 1996 год в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 входил в тренерский штаб команды.

    «Не знаю, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Может, в этом сезоне» Главное из интервью Карреры Марии Командной

    Источник: YouTube-канал Commandos

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7301

      Татарин за ЦСКА 10 минут назад

      Надеюсь он просто был пьяный и так пошутил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Реал уе не тот. 25 минут назад

      Интересно где СПАРТАК и где Юве.
      Ювентус известен во всем мире!
      А вот про СПАРТАК москва,я думаю многие и не слышали даже.
      Интересное сравнение.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7301

      Татарин за ЦСКА > Реал уе не тот. 9 минут назад

      Да не,про Спартак слышали все,но нет смысла в данный момент сравнивать Ювентус и Спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      RotBerg 1 час назад

      Ювентус внутреннего разлива без европейских регалий) прикольно

      1
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