Каррера: «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом», поэтому я сразу принял приглашение»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о том, как получил предложение поработать в московском клубе.

«Когда меня впервые пригласили в «Спартак», то я начал копаться и понял, что это самая важная команда России. У нее самая огромная армия болельщиков, «Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Приглашение я принял сразу.

Впервые я встретился с руководством «Спартака» на чемпионате Европы во Франции, где-то в начале июня. И как только я закончил свою работу со сборной Италии, вылетел в Россию. Я не был удивлен предложенной должности. Помощники тренера, которые помогают с защитой, атакой, есть и в Италии. В «Ювентусе» и сборной я занимался именно этой работой: тренировал защитников и объяснял им, что от них хочет видеть Конте», – сказал Каррера.

Итальянец возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года. С командой он выигрывал чемпионат России и становился обладателем Суперкубка страны.

За «Ювентус» Каррера выступал с 1991 по 1996 год в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 входил в тренерский штаб команды.

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