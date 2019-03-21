Полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара попросили выбрать одного из двух тренеров: Зинедин Зидан («Реал») и Роберто Мартинес (Бельгия).

«Как игрока, я очень уважаю Зидана, он мой кумир. Благодаря ему я начал играть в футбол. Но если выбирать по тем победам, которых мы добились с Мартинесом, я бы выбрал его», – сказал Азар.