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    Азар: «Зидан – мой кумир. Благодаря ему я начал играть в футбол»

    Полузащитника «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара попросили выбрать одного из двух тренеров: Зинедин Зидан («Реал») и Роберто Мартинес (Бельгия).

    «Как игрока, я очень уважаю Зидана, он мой кумир. Благодаря ему я начал играть в футбол. Но если выбирать по тем победам, которых мы добились с Мартинесом, я бы выбрал его», – сказал Азар.

    • Сегодня Бельгия проведет матч квалификации Евро-2020 против России.
    • Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: AS

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