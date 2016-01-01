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    Божович: «Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он еще покажет себя в «Спартаке»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре полузащитника Джано и Александра Самедова.

    • «Крылья» арендовал Джанго у «Спартака» до конца сезона.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года.
    • Самедов перешел в «Крылья» свободным агентом.

    – Все отмечают, как быстро в игру «Крыльев» вписались Джано и Александр Самедов. Первого вы арендовали у «Спартака», второй пришел оттуда на правах свободного агента. Ожидали от них столь яркого дебюта?

    – Конечно, ожидал. И не понимал, когда зимой писали, будто ребята едут к нам доигрывать. Это вообще как?! Ведь Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он поработает у нас, а потом еще покажет себя в «Спартаке», ни секунды не сомневаюсь. Что касается Самедова, то это опытный профессионал, который не привык относиться к футболу с прохладцей. Что на тренировках, что в матчах Саша выкладывается на сто процентов. Учитывая, что он дружит с режимом, может еще долго играть на самом высоком уровне.

    – В каждом из трех матчей за «Крылья» Самедов делал голевую передачу. В «Спартаке» осенью у него был один пас в восьми играх…

    – Важно найти каждому футболисту лучшее применение. В схеме «Крыльев» Джано и Самедов чувствуют себя комфортно. Жду от них продолжения после паузы на матчи сборных.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1774

      lordmrv 1 час назад

      Может просто надо было свою команду найти?

      1
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      Рейтинг: +18557

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Пока что Ханни сильнее на этом месте, но не ровен час и Джано станет востребован. Пожелаем Джано и Самедову успехов и радости от игры.

      1
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      Рейтинг: +51

      Шелкопёр 1 час назад

      Надо грузину уходить из Спартака

      0
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      Рейтинг: +13391

      VVM1964 > Шелкопёр 1 час назад

      А ты его агент ?

      0
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      Рейтинг: +51

      Шелкопёр > VVM1964 37 минут назад

      Да. И Гризманна тоже.

      0
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      Рейтинг: +970

      Бухбух 2 часа назад

      Божович поможет Джано перезагрузиться, также как раньше помог Дзюбе.

      3
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      Рейтинг: +2571

      Агасфер 2 часа назад

      Спартачи устали ждать,
      и ворчат :Ядрёна мать...

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