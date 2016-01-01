Божович: «Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он еще покажет себя в «Спартаке»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре полузащитника Джано и Александра Самедова.

«Крылья» арендовал Джанго у «Спартака» до конца сезона.

Его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года.

Самедов перешел в «Крылья» свободным агентом.

– Все отмечают, как быстро в игру «Крыльев» вписались Джано и Александр Самедов. Первого вы арендовали у «Спартака», второй пришел оттуда на правах свободного агента. Ожидали от них столь яркого дебюта?

– Конечно, ожидал. И не понимал, когда зимой писали, будто ребята едут к нам доигрывать. Это вообще как?! Ведь Джано всего 26 лет, у него вся карьера впереди. Он поработает у нас, а потом еще покажет себя в «Спартаке», ни секунды не сомневаюсь. Что касается Самедова, то это опытный профессионал, который не привык относиться к футболу с прохладцей. Что на тренировках, что в матчах Саша выкладывается на сто процентов. Учитывая, что он дружит с режимом, может еще долго играть на самом высоком уровне.

– В каждом из трех матчей за «Крылья» Самедов делал голевую передачу. В «Спартаке» осенью у него был один пас в восьми играх…

– Важно найти каждому футболисту лучшее применение. В схеме «Крыльев» Джано и Самедов чувствуют себя комфортно. Жду от них продолжения после паузы на матчи сборных.