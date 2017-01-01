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    Роналду избежал дисквалификации за жест в матче с «Атлетико», но заплатит штраф 20 тысяч

    УЕФА решил не дисквалифицировать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду за жест, который футболист показал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

    Во встрече с мадридской командой португалец оформил хет-трик. После третьего гола он сделал неприличный жест, похожий на тот, что сделал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в первой игре [тогда аргентинский специалист обхватил руками свои гениталии, праздную второй мяч мадридцев].

    За свой поступок Роналду заплатит штраф в размере 20 тысяч евро. Симоне ранее был оштрафован на такую же сумму.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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