Роналду избежал дисквалификации за жест в матче с «Атлетико», но заплатит штраф 20 тысяч

УЕФА решил не дисквалифицировать нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду за жест, который футболист показал в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

Во встрече с мадридской командой португалец оформил хет-трик. После третьего гола он сделал неприличный жест, похожий на тот, что сделал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в первой игре [тогда аргентинский специалист обхватил руками свои гениталии, праздную второй мяч мадридцев].

За свой поступок Роналду заплатит штраф в размере 20 тысяч евро. Симоне ранее был оштрафован на такую же сумму.