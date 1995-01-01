Daily Mail: владельцы абонементов «Челси» продают свои места на матчи АПЛ в знак протеста против Сарри

Сотни владельцев сезонных абонементов «Челси» продают свои места на предстоящие игры АПЛ в знак протеста против главного тренера команды Маурицио Сарри.

По информации Daily Mail, более 400 болельщиков передали свои места для продажи в официальный обменный сервис лондонцев на матч 33-го тура с «Вест Хэмом» (6 апреля).

Также около 700 человек выставили на продажу свои билеты на игру 35-го тура против «Бернли» (22 апреля).