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    Daily Mail: владельцы абонементов «Челси» продают свои места на матчи АПЛ в знак протеста против Сарри

    Сотни владельцев сезонных абонементов «Челси» продают свои места на предстоящие игры АПЛ в знак протеста против главного тренера команды Маурицио Сарри.

    По информации Daily Mail, более 400 болельщиков передали свои места для продажи в официальный обменный сервис лондонцев на матч 33-го тура с «Вест Хэмом» (6 апреля).

    Также около 700 человек выставили на продажу свои билеты на игру 35-го тура против «Бернли» (22 апреля).

    • После 31-го тура «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.
    • Сарри возглавил лондонскую команду летом 2018 года, сменив на посту тренера Антонио Конте.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +426

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Любой нормальный болельщик своей команды должен понимать, что новому тренеру требуется время, чтобы построить свою команду, а эти глоры видимо хотят всё и сразу...

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