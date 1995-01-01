Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах выбора в пользу петербургского клуба.

«Зенит» убедил меня в своем проекте и возможности завоевывать титулы. Я имел предложения из США и Японии. Если честно, я испытывал некоторые сомнения. В основном это исходило от жены и детей. Но каждое изменение предполагает новые стимулы и возможности, и я хочу передать клубу свое желание побеждать.

«Зенит» может снова выиграть чемпионат России, он структурирован как европейский топ-клуб», – сказал Маркизио.

32-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре 2018 года на правах свободного агента.