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    Маркизио: «Зенит» структурирован как европейский топ-клуб»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о причинах выбора в пользу петербургского клуба.

    «Зенит» убедил меня в своем проекте и возможности завоевывать титулы. Я имел предложения из США и Японии. Если честно, я испытывал некоторые сомнения. В основном это исходило от жены и детей. Но каждое изменение предполагает новые стимулы и возможности, и я хочу передать клубу свое желание побеждать.

    «Зенит» может снова выиграть чемпионат России, он структурирован как европейский топ-клуб», – сказал Маркизио.

    32-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ювентуса» в сентябре 2018 года на правах свободного агента.

    • В составе туринского клуба итальянец выступал с 2006 года [с 1993-го играл за различные молодежные команды «Ювентуса»].
    • В текущем сезоне Маркизио провел за петербуржцев 15 матчей и забил два гола.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3182

      APchelov 13 минут назад

      Ну если Зенит - это топ структура, то давай, маркизио, подтягивайся и соответствуй. Все заждались уже

      0
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      Рейтинг: +84

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      Мне вот интересно, а приход самого итальянца это усиление игровое или имиджевое?

      0
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      Рейтинг: +620

      Нас Много 44 минуты назад

      А хрен ли толку?

      0
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      Рейтинг: +1757

      Dgad 2 часа назад

      Сомневался он..никрена не играет а ЗП 4,5 ляма евровых

      0
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      Рейтинг: +2158

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Толку пока мало. Сама организация системы - ещё не всё. Нужны профессионально подкованные работники, в том числе в селекционном отделе, в котором у Зенита достаточно проблем. Вроде и деньги есть, и структура, а результатов нет. 3 года без ЛЧ, в ЛЕ тоже потолок низковат. А России бы не помешал (хотя бы в плане рейтинга) Зенит, способный выходить, как раньше, в плей офф ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +18553

      gol_kak_sokol 3 часа назад

      "структурирован как европейский топ-клуб", а играет как европейское дно.

      2
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      Рейтинг: +340

      Валерий1965 3 часа назад

      Ценные наблюдения за год получения зарплаты)))) Каждое утро встаёт к зеркалу и шепчет : "Вот свезло, так свезло!"))))

      1
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      Рейтинг: +3649

      ilichkadr 3 часа назад

      Одного желания мало. Давно пора начать работать, процесс адаптации не оправданно затянулся.......

      1
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      Рейтинг: +7237

      Татарин за ЦСКА 4 часа назад

      И звание пи.здабол РФПЛ получает Маркизио

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