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    Руни: «Погба мог бы добиться успеха в МЛС»

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог бы хорошо проявить себя в МЛС.

    Француз – бывший партнер англичанина по «МЮ».

    «Есть много игроков, которые могут приехать и добиться здесь большого успеха.

    Очевидно, что к таким можно отнести футболистов, с которыми играл – Поля Погба, Маркуса Рэшфорда. Это прекрасные игроки.

    Я знаю, что Поль любит приезжать в США. Здесь выступает его брат [Флорентин Погба играет в «Атланта Юнайтед»], так что уверен, он будет отличным приобретением для любого клуба МЛС», – сказал Руни.

    • В текущем сезоне Погба провел за «Юнайтед» 37 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт 26-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Sky Sports

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