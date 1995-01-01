Руни: «Погба мог бы добиться успеха в МЛС»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба мог бы хорошо проявить себя в МЛС.

Француз – бывший партнер англичанина по «МЮ».

«Есть много игроков, которые могут приехать и добиться здесь большого успеха.

Очевидно, что к таким можно отнести футболистов, с которыми играл – Поля Погба, Маркуса Рэшфорда. Это прекрасные игроки.

Я знаю, что Поль любит приезжать в США. Здесь выступает его брат [Флорентин Погба играет в «Атланта Юнайтед»], так что уверен, он будет отличным приобретением для любого клуба МЛС», – сказал Руни.