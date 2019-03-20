«Боруссия» Д вступила в борьбу за хавбека «Челси» Хадсона-Одои

Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Челси» Каллумом Хадсоном-Одои.

Немецкий клуб надеется убедить 18-летнего футболиста, что умеет работать с молодыми игроками, на примере Джейдона Санчо: англичанин перешел в «Боруссию» в 2017 году в возрасте 17-ти лет и за два сезона стал ее основным футболистом.

На Хадсона-Одои также претендует «Бавария». Ранее лондонцы отклонили предложение мюнхенского клуба в размере более 30 миллионов евро.