В РФС объяснили, почему «Амкар» не получил деньги за участие Идову в ЧМ-2018

«Амкар» до сих пор не получил от ФИФА 314 тысяч долларов, которые полагаются клубу за участие Брайана Идову в матчах ЧМ-2018 в составе сборной Нигерии.

Международная федерация футбола перечислила средства Российскому футбольному союзу, но на этом процесс застопорился.

В связи с этим пермяки ещe в декабре обратились с официальным запросом в РФС. Прошло несколько месяцев и союз наконец разъяснил ситуацию.

«Денежные средства, направляемые ФИФА в футбольные ассоциации по итогам чемпионата мира, носят целевой характер и предполагают их перечисление футбольными ассоциациями исключительно субъектам футбола. В настоящее время ФК «Амкар» не является субъектом футбола по смыслу регламентирующих документов РФС и ФИФА.

В связи с большими финансовыми проблемами у «Амкара» была отозвана лицензия на спортивный сезон-2018/19. По решению Арбитражного суда Пермского края «Амкар» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В настоящее время осуществляем активное взаимодействие с ФИФА по данному вопросу и возможному варианту перечисления причитающихся денежных средств ФК «Амкар» для целей погашения им части долгов перед футболистами, тренерским штабом и персоналом указанной организации», – сообщили в РФС.