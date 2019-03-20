The NY Times: «Ювентус» не сыграет на турнире в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Летом в США пройдет Международный кубок чемпионов. По информации The New York Times, организаторы турнира решили не приглашать «Ювентус» из-за обвинений форварда Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги. Таким образом, организаторы исключат риск задержания футболиста.

У «Ювентуса» действует многолетнее соглашение с компанией-организатором турнира. Ожидается, что итальянский клуб поедет в тур по Азии.

Осенью 2018 года Майорга рассказала об изнасиловании.

По ее словам, это произошло в США в 2009 году.

Полиция начала расследование, но позже прекратила его.

В начале октября 2018 года полиция возобновила расследование.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно