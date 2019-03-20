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    The NY Times: «Ювентус» не сыграет на турнире в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

    Летом в США пройдет Международный кубок чемпионов. По информации The New York Times, организаторы турнира решили не приглашать «Ювентус» из-за обвинений форварда Криштиану Роналду в изнасиловании модели Кэтрин Майорги. Таким образом, организаторы исключат риск задержания футболиста.

    У «Ювентуса» действует многолетнее соглашение с компанией-организатором турнира. Ожидается, что итальянский клуб поедет в тур по Азии.

    • Осенью 2018 года Майорга рассказала об изнасиловании.
    • По ее словам, это произошло в США в 2009 году.
    • Полиция начала расследование, но позже прекратила его.
    • В начале октября 2018 года полиция возобновила расследование.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: The New York Times

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    20.03.2019 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4525

      KLIM777 34 минуты назад

      Я думал только у нас менты чудят, оказывается там еще похлеще

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