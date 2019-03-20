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    Журналист OK Diario: «Иско весит на 4,5 килограмма больше нормы. Это очень много для игрока его уровня»

    Журналист OK Diario Эдуардо Инда рассказал о проблемах с весом у полузащитника «Реала» Иско.

    «У Иско избыточный вес. Очень много для игрока такого уровня. На 4,5 килограмма больше, чем ему рекомендуют диетологи «Реала». Нужно сказать, что он отказывался взвешиваться. Одни источники говорили мне об этом в прошлом месяце, другие – в прошлые три месяца.

    Идеальный вес для него – такой, какой был в мае прошлого года во время финала ЛЧ. Недовольство игроком связано в том числе с этим», – сказал Инда в эфире El Chiringuito.

    • В текущем сезоне Примеры Иско провел 17 игр, забил два гола и отдал две голевые передачи.
    • Ранее сообщалось о конфликте футболиста с бывшим главным тренером клуба Сантьяго Солари.

    Источник: OK Diario

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    20.03.2019 22:37
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