Аршавин: «Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербуржцев в этом сезоне и о работе главного тренера команды Сергея Семака.

После 20-ти туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на пять очков.

Семак возглавил «Зенит» летом прошлого года.

– Что происходит с «Зенитом»? Почему победы даются так тяжело?

– У «Зенита» перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать.

– Вы понимаете, какой футбол Сергей Семак хочет построить в «Зените»?

– Думаю, сейчас он просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчет – это кулак в середине поля, надежная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты.

– Реально ли, что уже летом у Семака появится возможность формировать состав под себя?

– Если выиграет чемпионат, то 100%. Если не возьмет золото, все будет зависеть от руководства. Решат оставить Семака на своем посту – должны дать ресурсы для реализации себя в клубе. В том числе и формировать состав по предпочтению тренера. Почему-то, когда приезжает иностранный специалист, ему сразу дают все, а наших загоняют в угол. А потом еще ждем результатов. Так быть не должно.

Надо Семаку помочь, он достойный тренер для «Зенита». Но второй сценарий я не рассматриваю, так как он должен выигрывать чемпионство в этом сезоне, и уже в следующем мы увидим тот клуб, который хочет Семак.