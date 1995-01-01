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    Аршавин: «Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре петербуржцев в этом сезоне и о работе главного тренера команды Сергея Семака.

    • После 20-ти туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на пять очков.
    • Семак возглавил «Зенит» летом прошлого года.

    – Что происходит с «Зенитом»? Почему победы даются так тяжело?

    – У «Зенита» перебор центральных полузащитников: их восемь. А крайних, наоборот, недобор. Кто-то болеет, кто-то травмирован. И даже возвращение Ригони сейчас, как свежая холодная водица. Он не замылен в этих схемах и выглядит неплохо в последних матчах. По сути Семаку приходится затачивать схему под тех футболистов, которых не он набирал в клуб. Иногда команда играет в четыре центральных полузащитника, вообще без крайних. Троих игроков этой позиции явно нужно продавать.

    – Вы понимаете, какой футбол Сергей Семак хочет построить в «Зените»?

    – Думаю, сейчас он просто не может полностью реализовать то, что хочет, по причине, о которой я уже сказал. Думаю, его расчет – это кулак в середине поля, надежная игра в обороне и два нападающих, которые реализуют свои моменты.

    – Реально ли, что уже летом у Семака появится возможность формировать состав под себя?

    – Если выиграет чемпионат, то 100%. Если не возьмет золото, все будет зависеть от руководства. Решат оставить Семака на своем посту – должны дать ресурсы для реализации себя в клубе. В том числе и формировать состав по предпочтению тренера. Почему-то, когда приезжает иностранный специалист, ему сразу дают все, а наших загоняют в угол. А потом еще ждем результатов. Так быть не должно.

    Надо Семаку помочь, он достойный тренер для «Зенита». Но второй сценарий я не рассматриваю, так как он должен выигрывать чемпионство в этом сезоне, и уже в следующем мы увидим тот клуб, который хочет Семак.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      InterMilLano1908 7 минут назад

      Гончаренко и не с такими бедами в ЦСКА работал

      0
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      Рейтинг: +963

      Бухбух 37 минут назад

      Квалифицированный тренер всегда найдет место на поле для своих футболеров. Тем более уровень игроков Зенита, по российским меркам, очень высокий.

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      Рейтинг: +2022

      AtticusFinch 50 минут назад

      А как тогда работают тренеры Урала, Уфы и Томи!? Вот великая беда- игроков купленных не за 1 десяток миллионов под схемы свои гениальные подстраивать!)))

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