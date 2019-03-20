Вартапетов: «Зобнин сначала не придал значения перелому. После игры с «Зенитом» он ни на что не жаловался»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, почему травму у полузащитника москвичей Романа Зобнина обнаружили только в сборной России.

В воскресенье, 17 марта, в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) хавбек получил перелом третьей пястной кости правой кисти.

– Как так вышло, что у Зобнина перелом руки, требующий операции, но заметили это только в сборной на следующий день после матча с питерцами?

– После игры с «Зенитом» Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой. Таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания.

Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

– У человека серьезный перелом, а он этого долго не чувствует. Разве так бывает?

– Для подобной травмы это вполне допустимо. Лишь утром возникла сильная боль и появился отек. Разумеется, если бы Зобнин был к тому моменту не в сборной, а в клубе, мы точно так же провели бы обследование и поставили диагноз.