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    Вартапетов: «Зобнин сначала не придал значения перелому. После игры с «Зенитом» он ни на что не жаловался»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, почему травму у полузащитника москвичей Романа Зобнина обнаружили только в сборной России.

    В воскресенье, 17 марта, в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) хавбек получил перелом третьей пястной кости правой кисти.

    – Как так вышло, что у Зобнина перелом руки, требующий операции, но заметили это только в сборной на следующий день после матча с питерцами?

    – После игры с «Зенитом» Роман долго проходил процедуру допинг-контроля. После этого он сразу же поехал в расположение сборной, даже не заезжая домой. Таков распорядок в национальной команде. Он чувствовал, что ушиб кисть, но не придал этому значения. И даже по прибытии в сборную не обращал на это особого внимания.

    Ни нашим врачам, ни врачам сборной Роман в воскресенье не жаловался. Кстати, он так и не вспомнил, в каком именно игровом эпизоде получил травму.

    – У человека серьезный перелом, а он этого долго не чувствует. Разве так бывает?

    – Для подобной травмы это вполне допустимо. Лишь утром возникла сильная боль и появился отек. Разумеется, если бы Зобнин был к тому моменту не в сборной, а в клубе, мы точно так же провели бы обследование и поставили диагноз.

    • Во вторник стало известно, что сегодня Зобнин перенесет операцию. Его восстановление замет не менее месяца.
    • В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Спартак» 24 встречи и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12771

      portero 26 минут назад

      ну понятно, а то был вопрос почему он туда поехал с травмой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60629

      zigbert 2 часа назад

      Удачного восстановления Рома.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2891

      порт 4 часа назад

      Сломали руку, когда проходил допинг-контроль, сопротивлялся.

      -1
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      Рейтинг: +1500

      SIRIUS 2002 4 часа назад

      Здоровья Роману.

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