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    Аршавин стал тренером академии «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб академии петербуржцев. Он будет руководить командой из футболистов 2004 года рождения.

    Аршавин будет работать в паре с Дмитрием Поляковым.

    Ближайший крупный турнир для команды Аршавина – первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске. На групповой стадии петербуржцы встретятся с «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Тюменью».

    • Аршавин выступал за «Зенит» с 2000-го по 2008-й, в 2012-м и с 2013-го по 2015 год.
    • Россиянин провел за сине-бело-голубых 352 игры, забил 74 мяча и сделал 99 голевых передач.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +219

      Vistavas 1 час назад

      Ну, это уже ваши проблемы )

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1500

      SIRIUS 2002 4 часа назад

      Во всяком случае показать, да и рассказать сможет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Леха из Твери 5 часов назад

      Да уж, сложно представить Шаву в качестве тренера с его-то голоском))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +267

      ТОПТЫГИН > Леха из Твери 3 часа назад

      Там есть кому кричать и без Андрюхи))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +931

      petrucho-spb 5 часов назад

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +9097

      Garrincha58 5 часов назад

      не уверен что Аршавин станет приличным тренером но опыт мальчишкам думаю привьёт что не мало важно а то всякие Мостовые или Широковы только балаболить и могут

      1
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      Рейтинг: +113

      Звезда запаса 5 часов назад

      Андрею удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Киркинитидец 5 часов назад

      ну все лигу чемпионов не кому не отдадим-лет 5 или 10!

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