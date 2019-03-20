Аршавин стал тренером академии «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб академии петербуржцев. Он будет руководить командой из футболистов 2004 года рождения.

Аршавин будет работать в паре с Дмитрием Поляковым.

Ближайший крупный турнир для команды Аршавина – первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске. На групповой стадии петербуржцы встретятся с «Чертаново», «СКА-Хабаровск» и «Тюменью».