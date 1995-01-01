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    Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я выбрал лучший проект»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что побудило его перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону», несмотря на более выгодное предложение каталонцев.

    «После игры за сборную Бразилии U17 в Южноамериканском кубке я начал рассматривать возможность переехать в Европу. Мой отец ничего не говорил мне об интересе клубов. А то, что писали в прессе, было ложью. Он сообщил мне что-то только, когда дело дошло до «Барселоны» и «Реала».

    Сначала интерес проявили каталонцы, а потом мадридцы. После этого мы начали посещать объекты обоих клубов и знакомиться с их проектами. Но я выбрал лучший.

    «Барселона» была готова платить больше, но мы хотели участвовать в лучшем проекте. Марсело и Каземиро пообщались со мной и помогли выбрать «Реал», – сказал Винисиус.

    • 18-летний футболист перешел в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года за 45 миллионов евро.
    • В этом сезоне форвард провел за мадридскую команду 28 матчей, забил три гола и сделал 12 результативных передач.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: -106

      SuperPAV9 46 минут назад

      Ну и дурак реал говно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +963

      Бухбух 49 минут назад

      Зато не так давно заявил, что платят в Реале мало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5774

      Cules2013 2 часа назад

      Да всё понятно - в Реале был шанс играть в основе, с расчётом на то, что Роналду может скоро уйти, а Бейл и Бензема никого не испугают своей конкуренцией. А в Барсе он бы на скамейке сидел бы и сейчас, т.к. Суарез и Месси - это 100% основа, а на 3 место в атаке претендуют Коутиньо, Дембеле и Малком.
      + какие-то личные связи что-то решили

      1
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      Рейтинг: +813

      Fin035 2 часа назад

      Лучший проект нашептали земляки, по ходу дела...!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60629

      zigbert 2 часа назад

      Выбрал Реал - никто не против.

      2
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      Рейтинг: +802

      Axe111 3 часа назад

      Лучше бы в барсасону ушёл нулевой просто

      -1
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      ...
      Рейтинг: +208

      Tyler_Stark > Axe111 3 часа назад

      Я бы не сказал что он нулевый, потенциал у него есть

      4
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      Рейтинг: +12771

      portero 5 часов назад

      ну а что он может сказать про клуб в котором играет, как и все мечтал с детства играть в нем

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2428

      Freyk 6 часов назад

      Выбрал проект, а не клуб. Ничего удивительного.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Hala Madrid > Freyk 5 часов назад

      Он выбрал клуб, чей проект развития понравился ему больше всего. Плюс авторитет соотечественников.

      2
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      Рейтинг: -106

      SuperPAV9 > Hala Madrid 45 минут назад

      Реал говно позороще

      -1
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