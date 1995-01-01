Винисиус: «Барселона» предлагала больше денег, но я выбрал лучший проект»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что побудило его перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону», несмотря на более выгодное предложение каталонцев.

«После игры за сборную Бразилии U17 в Южноамериканском кубке я начал рассматривать возможность переехать в Европу. Мой отец ничего не говорил мне об интересе клубов. А то, что писали в прессе, было ложью. Он сообщил мне что-то только, когда дело дошло до «Барселоны» и «Реала».

Сначала интерес проявили каталонцы, а потом мадридцы. После этого мы начали посещать объекты обоих клубов и знакомиться с их проектами. Но я выбрал лучший.

«Барселона» была готова платить больше, но мы хотели участвовать в лучшем проекте. Марсело и Каземиро пообщались со мной и помогли выбрать «Реал», – сказал Винисиус.